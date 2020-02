La Tunisie met le cap sur les Tchèques…Elle vise 140 000 touristes en 2020 !

À la recherche du dépaysement et du soleil sur le littoral , la Tunisie attire, de plus en plus, les touristes tchèques. Une tendance haussière du nombre de ces touristes se rendant dans les différentes stations touristiques a été enregistrée essentiellement au cours de ces dernières années. La Tunisie et la République tchèque entretiennent une collaboration des plus étroites en matière de promotion touristique.

A l’occasion de l’ouverture, jeudi 13 février 2020, de la 29e édition du Salon international “Holiday World” à Prague, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi a affirmé que le marché tchèque est considéré comme un marché prometteur pour le tourisme alternatif et saharien.

Trabelsi a précisé dans une déclaration à TAP que plusieurs tours opérateurs venant d’Europe centrale (Allemagne, Suisse, Autriche, Hongrie et d’autres) participent à ce Salon, ce qui ouvre des perspectives à la promotion de la destination Tunisie, dans ces pays.

Et d’assurer que l’objectif est d’accroître le nombre des touristes tchèques en Tunisie, de 120 000 en 2019 à 140 000 en 2020. Il a rappelé les relations historiques qui lient la Tunisie et la Tchéquie, notamment dans le domaine touristique et qui remontent à 30 ans.

En effet, le ministre a affirmé que le touriste tchèque à l’instar des autres touristes en provenance de l’Europe centrale, est fidèle à la destination touristique tunisienne. Il considéré que ce type de touriste est dépensier et privilégie le tourisme saharien et écologique.

Le programme de travail du ministre du Tourisme dans la capitale Tchèque, a comporté plusieurs rencontres avec des responsables tchèques de haut niveau (ministre de la culture et le DG du tourisme), de grands tour-opérateurs et nombre d’investisseurs, lesquelles ont porté sur le renforcement des échanges touristiques entre les deux pays, notamment dans le domaines du tourisme cultuel et celui écologique…

On rappelle que les indicateurs touristiques pour l’année 2019 ont enregistré une amélioration notable aussi bien au niveau du nombre des arrivées que des nuitées dans tous les établissements hôteliers répartis sur toute la République.

Selon les statistiques publiées par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, les entrées touristiques en Tunisie ont dépassé les prévisions, atteignant plus de 9,4 millions de touristes, en progression de 13,6%, au 31 décembre 2019, par rapport à 2018.

Cette hausse est expliquée, essentiellement, par une augmentation de 15,9% du nombre des visiteurs en provenance des marchés européens (2 788 706 touristes).

De même, le nombre des touristes maghrébins ayant visité la Tunisie, au cours de l’année 2019, s’est améliorée de 15,5%, pour s’établir à 4 934 826 visiteurs. Le marché algérien a progressé de 7,6%, à 2 934 975 touristes, celui libyen a connu une évolution de 31,1%; à 1 956 060 touristes. Les autres marchés maghrébins ont évolué de 10,5% avec 85 791 entrées.Le nombre de touristes chinois, marché à fort potentiel, a aussi augmenté de 7,3% pour atteindre 29 974 touristes. Les entrées touristiques de diverses nationalités ont augmenté de 10,3%, s’établissant à 189 010 touristes(…).