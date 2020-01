Programmation de 4 vols hebdomadaires reliant Paris à Djerba

Le ministre du tourisme et de l’artisanat et du transport par intérim, René Trabelsi a annoncé, lundi à Médenine, que la compagnie aérienne française “Air France” assurera, du 14 juillet 2020 à fin septembre 2020, 4 vols hebdomadaires entre l’aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) et l’aéroport Djerba/ Zarzis, et ce, durant la période.

Il a ajouté, lors de l’assemblée générale ordinaire élective de la Fédération régionale de l’Hôtellerie du Sud Est, organisée, lundi, à Médenine, que d’autres compagnies aériennes ont programmé des vols en partance du Luxembourg, de la Belgique et de la Pologne.

Le ministre a rassuré les professionnels du secteur touristique,lesquels ont exprimé leurs inquiétudes quant aux perspectives du secteur en 2020, en raison des problèmes survenus en France, le plus important marché touristique européen, outre l’impact de la faillite du tour opérateur mondial ” Thomas Cook “, l’apparition du coronavirus ” coronarien ” et la situation en Libye.

Trabelsi a, en outre, indiqué que les réservations se sont améliorées, précisant que les répercussions de la faillite du tour opérateur “Thomas Cook”, ont été surmontées.

Dans le même contexte, il a rappelé les mesures prises au niveau des aéroports tunisiens pour détecter le coronavirus.

Par ailleurs, le ministre a fait savoir que le plan d’action pour la nouvelle saison sera axé sur l’amélioration de la qualité des services et de l’accueil dans les aéroports et la résolution des problèmes environnementaux.