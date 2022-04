Le solde budgétaire fait ressortir un résultat positif de 310,7 MD, en janvier 2022

Le solde budgétaire, pour le mois de janvier 2022, a fait ressortir un résultat positif de l’ordre de 310,7 millions de dinars (MD), contre 683,5 MD, à la même période de 2021, ce qui représente une baisse de près de 54,5%, d’après les « Résultats provisoires de l’Exécution du Budget de l’Etat », un document rendu public, lundi, par le ministère des Finances. Cette baisse est expliquée par l’accroissement des charges budgétaires de 20,4%, à 2,5 milliards de dinars, et ce, suite à la hausse des dépenses d’interventions, lesquelles se sont situées au niveau de 322 MD (contre 22 MD en janvier 2021), et des dépenses d’investissement qui ont atteint 168 MD (contre 84 MD).De même, les charges de financement (intérêts de la dette) ont augmenté de 14% à 410 MD. Pour ce qui est des ressources budgétaires, elles sont maintenues presque au même niveau de 2,8 milliards de dinars (+0,7%), avec une légère hausse des recettes fiscales de 1,7%, à 2,7 milliards de dinars. Il importe de souligner que 64% des dépenses du budget sont allouées au financement de la masse salariale (1,6 milliard de dinars), 16% aux charges de financement -intérêts de la dette (410 MD), 12% aux dépenses d’intervention (322 MD), et 6% aux dépenses d’investissement (168 MD). S’agissant des ressources de trésorerie, elles ont chuté pour passer de 794 MD en janvier 2021 à 110 MD en janvier 2022.