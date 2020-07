Le SYNAGRI appelle à accélérer la formation d’un nouveau gouvernement

Le syndicat tunisien des agriculteurs (SYNAGRI) a appelé, mardi, à accélérer la formation d’un nouveau gouvernement sur la base de la compétence et du mérite. Un gouvernement qui saura, selon le syndicat agricole, poursuivre un processus de réforme susceptible d’améliorer la situation socio-économique de toutes les catégories sociales et d’ouvrir des perspectives de prospérité.

Le syndicat qui se dit « préoccupé » par les répercussions de l’actuelle crise politique « qui risque de plonger le pays dans le chaos », estime que le moment nécessite l’engagement de toutes les forces nationales pour protéger le processus démocratique et trouver les solutions économiques nécessaires.

Il considère, par ailleurs, que l’enjeu actuel est essentiellement économique, ce qui nécessite l’engagement de tous à élaborer un véritable programme de sauvetage qui remplit les conditions nécessaires pour redémarrer l’économie nationale. Il estime également que l’agriculture devrait être l’un des piliers essentiels de ce programme pour une meilleure souveraineté nationale.

L’appel du SYNAGRI intervient à un moment où le pays se trouve frappé de plein fouet par une crise politique mais aussi socio-économique en relation avec les répercussions de la pandémie de COVID-19.