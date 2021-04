Le SYNAGRI appelle à installer des marchés permanents du producteur au consommateur au niveau local et régional

Le Syndicat des agriculteurs de Tunisie (SYNAGRI) a appelé, lundi, le gouvernement à installer des marchés permanents du producteur au consommateur, au niveau local et régional, pour permettre aux agriculteurs de commercialiser leurs productions et d’éviter les intermédiaires.

- Publicité-

Le syndicat a aussi exhorté les consommateurs tunisiens à consommer les produits locaux et à éviter les produits importés d’origine inconnue afin de soutenir les filières nationales qui connaissent des difficultés face à un désengagement sans précédent de l’Etat.

Il a rassuré quant à la disponibilité des produits agricoles (légumes, fruits, viandes blanches, viandes rouges, produits laitiers) durant le mois de ramadan, invitant les Tunisiens à éviter la surconsommation, qui perturbe l’approvisionnement des marchés et favorise l’augmentation des prix et les pratiques de monopole et de spéculation.

Le syndicat a, par ailleurs, appelé les autorités régionales et nationales à faire des efforts supplémentaires, en matière de contrôle économique et sanitaire.