La suspension de la collecte du lait aggravera les pertes des éleveurs

La Chambre nationale des éleveurs a fait savoir, mercredi, que la décision de la Chambre nationale des centres de collecte du lait, relative à la suspension totale de la collecte du lait auprès des producteurs, du 12 au 14 mai 2021, aggravera les pertes des éleveurs (estimées à 500 litres de lait déversées dans la nature chaque saison).

La chambre, relevant de la Synagri (Syndicat des Agriculteurs de Tunisie), a exhorté « les responsables de cette filière d’activité à identifier des solutions urgentes et d’autres sur le long terme, en lui demandant de retirer au moins 30 millions de litres de lait, afin d’assurer la poursuite de la collecte ».Elle a appelé, aussi, à la mise en application des mécanismes à même d’assurer l’équilibre au sein de la filière laitière, en prenant en considération le stockage, le séchage et l’exportation du lait, soulignant l’impératif de conquérir de nouveaux marchés non traditionnels, grâce à la diplomatie économique en Afrique.

La chambre a mis l’accent, également, sur l’importance de booster la consommation locale, en levant immédiatement, l’application de la TVA sur les dérivés du lait (19%), appelant le gouvernement et les autorités concernées à faire preuve de plus sérieux dans la résolution de problèmes liés aux grèves, et à veiller à ce que chacun assume ses responsabilités.

Pour rappel, l’UTAP avait appelé mardi, le gouvernement, à retirer au moins 30 millions de litres de lait industrialisé, afin que la filière puisse retrouver son équilibre, affirmant sa « solidarité absolue avec les éleveurs qui subissent la flambée des prix des fourrages et la montée des coûts de production ».

L’organisation agricole a appelé, ainsi, le gouvernement à procéder à l’évaluation des pertes des éleveurs et à les indemniser, estimant que la poursuite de cette crise impactera à la fois la filière laitière et l’économie nationale.