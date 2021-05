Le tabac abrège la vie de plus de 10 mille Tunisiens par an!

En Tunisie, l’âge moyen de la première cigarette est de 13 ans. Le taux des fumeurs âgés entre 18 et 20 ans s’élève à 20,3 pc

- Publicité-

Le tabac tue plus de 10 mille tunisiens par an, a indiqué, ce jeudi, le ministère de la Santé, dans une note d’information publiée, à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, organisée le 31 mai de chaque année.

Selon la même source, la culture sanitaire et la sensibilisation demeurent les principaux moyens de lutte contre le tabagisme.

Pour cette année, la Tunisie a choisi le slogan « le sevrage tabagique te donne une nouvelle chance de vivre » pour la journée mondiale sans tabac.

L’objectif étant de convaincre le maximum de personnes à cesser de fumer pour réduire le risque d’une crise cardiaque ou d’une atteinte cérébrale, ajoute le ministère, signalant que le tabac est parmi les principales causes des maladies non transmissibles comme les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète responsables de 80% des décès en Tunisie.

Au niveau mondial, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment lancé une campagne mondiale d’un an pour la Journée mondiale sans tabac 2021, « S’engager à arrêter ».

Par diverses initiatives et solutions numériques, cette campagne vise à soutenir, dans le monde entier, 100 millions de personnes qui tentent de renoncer au tabac.

Selon l’OMS, le coronavirus a poussé des millions de consommateurs de tabac à vouloir arrêter. Mais dire adieu au tabac est difficile, surtout avec le stress social et économique supplémentaire causé par la pandémie.

Dans le monde, 780 millions de personnes disent vouloir arrêter de fumer, mais seulement 30 % d’entre elles ont accès aux outils qui peuvent les aider à surmonter leur dépendance physique et mentale au tabac, ajoute l’OMS.

Le tabac, synonyme de polymorbidité

A vrai dire, fumer cause ou aggrave de nombreuses maladies, dont plusieurs peuvent diminuer la durée de vie de manière importante. Aujourd’hui, le tabac est la première cause de mortalité évitable.

Les professionnels de la santé assurent que ce qui est dangereux dans le tabac, ce sont les très nombreuses substances chimiques qui s’y trouvent de manière naturelle ou qui sont ajoutées par les industriels : goudrons, mercure, arsenic, acétone, acide cyanhydrique, etc. Transformées par la combustion et portées dans les poumons par la fumée, elles pénètrent dans le sang et sont à l’origine de maladies du cœur et des vaisseaux sanguins, ainsi que de nombreux cancers.

Il faut ajouter à cela une étude publiée dans le British Medical Journal selon laquelle nous apprend que chaque cigarette fumée réduit la vie de onze minutes. Les chercheurs de l’Université de Bristol sont parvenus à ce résultat en prenant en compte dans leurs calculs d’une part les différences observées d’espérance de vie des hommes fumeurs et non-fumeurs, d’autre part les dernières données démographiques concernant la population masculine anglaise et écossaise.

Ils rapportent avoir trouvé une différence de 6,5 ans dans l’espérance de vie entre fumeurs et non-fumeurs, ce qui équivaut à une perte de 2.374 jours ou de 56.976 heures ou encore de 3.418.560 minutes

Sachant que le nombre annuel moyen de cigarettes consommé est estimé à 5772, les auteurs ont calculé que si un homme à partir de 17 ans et jusqu’à sa mort à l’âge de 71 ans, il consommera au total 311.688 cigarettes au cours de sa vie (5772 cigarettes par an pendant 54 ans).

Un simple calcul permet ainsi de déterminer que chaque cigarette contribue à raccourcir la vie de 3.418.560/311.688, soit de 11 minutes.