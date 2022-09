RNTA: les prix du tabac et des allumettes restent inchangés

La régie Nationale des Tabacs et des Allumettes (RNTA) et la Manufacture des tabacs de Kairouan (MTK) ont affirmé, mercredi, que les prix de vente des cigarettes et des produits à base de tabac monopolisées n’ont pas changé à l’exception des prix des boites d’allumettes de 50 tiges et des cartes à jouer « Quadrilatos ».

La RNTA a indiqué que la décision publiée dans le Journal officiel de la République tunisienne du 13 septembre 2022 en vertu d’un arrêté de la ministre des finances du 9 septembre 2022 concerne seulement l’actualisation de la liste des produits monopolisées et l’introduction de nouveaux produits avec l’augmentation du prix des boites d’allumettes de 50 tiges de 100 millimes à 250 millimes et des cartes de jeu « Quadrilatos » de 2000 à 2200 millimes.

La liste actualisée publiée par le ministère des finances, à compter du 9 septembre 2022, compte environ 150 produits: les cigarettes, le tabac chauffé, les cigares, les cartes à jouer, les scaferlatis et Neffa, Maassel et Jurak .