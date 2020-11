Le taux de chômage se replie à 16.2% au troisième trimestre 2020

Le taux de chômage s’est replié à 16.2%, durant le troisième trimestre de 2020, contre 18% durant la même période de l’année écoulée, selon les données publiées dimanche par l’Institut National de la Statistique (INS).

Le nombre de chômeurs estimé au cours de ce 3e trimestre 2020 s’établit à 676.6 mille du total de la population active, contre 746.4 mille chômeurs pour le deuxième trimestre 2020, a indiqué la même source.

Le taux de chômage a évolué dans le même sens selon le genre, en diminuant au niveau de 13.5% pour les hommes et 22.8% pour les femmes au troisième trimestre 2020.

Et d’ajouter que le taux de chômage chez les jeunes s’élève à 35.7%. Ce taux est estimé à 35.4% chez les hommes et 36.2% chez les femmes.

Parmi la population au chômage, 69.3 mille auraient perdu leur emploi à cause de la pandémie. Parmi eux, 29 milles n’auraient pas repris le travail malgré le retour à l’activité de leur employeur, a révèlé l’INS.

S’agissant du nombre des occupés, il a atteint 3511.6 mille personnes durant le troisième trimestre contre 3404.5 mille au deuxième trimestre de 2020, soit une augmentation de 107.1 mille. Cette population se répartit en 2581.8 mille hommes et 929.8 mille femmes.