Le taux moyen du marché monétaire augmente à 6,6%, en mai 2022

Le taux moyen du marché monétaire a augmenté à 6,6%, durant le mois de mai 2022, contre 6,26%, en mars et avril, 6,25% en février et 6,19% en janvier 2022, selon les dernières statistiques publiées mercredi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Cette hausse est expliquée par le relèvement du taux directeur de la BCT, de 75 points de base à 7%, décidé, le 17 mai 2022, par son Conseil d’Administration, afin d’atténuer les risques entourant la dynamique de l’inflation et l’équilibre du secteur extérieur au cours de la période à venir.

Il est à rappeler que le taux moyen du marché monétaire n’a pas dépassé le niveau de 6,30%, depuis le mois d’octobre 2022.

