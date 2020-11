Le tout nouveau Kia Seltos. Un SUV de Caractère.

City Cars concessionnaire officiel de la marque sud-coréenne KIA en Tunisie, a présenté son nouveau modèle avec un lancement 100% digital, en partenariat avec Automobile.tn et Actu Auto.

Un nouveau SUV Urbain et stylé, parfait pour les amateurs de plein air ou pour ceux qui aiment prendre la route. LeKia Seltos est un SUV Compact qui s’ajoute à la gamme de véhicules Kia.

Un design Audacieux et Accrocheur



Le nouveau SUV Seltos présente un look imposant, il inaugure les nouveaux codes stylistiques de la marque,et de l’innovationen termes de design et technologie.

Associant design moderne et élégant, sécurité et technologie intelligente, il est parfait pour votre vie urbaine que rurale.

En termes de confort et d’espace, le Seltos est, en fait l’un des véhicules les plus intéressants du segment SUV compact,aussi bien pour ses dimensions extérieures qu’intérieures. Avec sa longueur totale de 4 315 mm, sa hauteur de 1 645 mm et son empattement de 2 610 mm, il offre l’un des intérieurs les plus vastes du segment.

Le Seltos débarque en Tunisie avec son style moderne et son penchant pour l’aventure. Les citadins adoreront sa panoplie de caractéristiques de sécurité, alors que les aventuriers apprécieront son vaste espace de chargement, idéal pour les escapades de fin de semaine.

Le Seltosestéquipé égalementde projecteurs antibrouillard LED, des feux avant et arrière-full-LED, des jantes aluminium 17’’,d’une peinture bi-ton au choix et de rétroviseurs rabattables électriquement avec répétiteurs de clignotants.

Infotainment et technologie intelligente

Coté équipement intérieur, le Seltos est équipé d’une console centrale finition piano black, une climatisation automatique,un volant cuir méplat et multifonctions,un écran tactile Multimédia 8’’ compatible Android Auto et Apple Carplay, une caméra de recul des radars de stationnement avant et arrières et le régulateur de vitesse.Ces équipements de pointe rendent la conduite plus confortable et vous permettent de rester connectés pendant tous vos trajets.Le système audio de qualité supérieure avec 4 haut-parleurs offrant une couleur d’ambiance personnalisable selon le mode choisi.

Motorisation

Le Seltos, est équipé par un moteur essence1.4L T- GDI (turbo + injection directe) développant 140 CV DIN, couplé à une boîte automatique 7 vitesses à double embrayage. Un couple moteur de 242 Nm de 1500 à 3200 tours/min, pour une consommation mixte 6,3 Lit /100 Km.

Prix et disponibilité

Désormais disponible de suite. Coté tarifs, la nouveau Seltos sera proposée à 98.980 DT.

Test Drive

A cette occasion, City Cars lance une campagne de Test Drive à partir du Jeudi 12 novembre à Tunis, dans son showroom sis à la ZI le Kram.Les Test Drive seront ensuite menés, dans le réseau agréé d’agences Kia Motors à savoir le programme de cette tournée sera communiqué sur la page officielle de Kia Motors Tunisie et sur le site web kia.tn

Pour réserver votre essai, veuillez remplir le formulaire suivantTD Seltos: ou visitez notre Showroom sis à la zone industrielle Le Kram.

Pour plus d’information appeler le 36 406 200 ou [email protected]