Le Tunindex gagne près de 3% durant les 4 premiers mois 2022

L’indice phare de la Bourse de Tunis «Tunindex» a enregistré durant les quatre premiers mois de 2022, une hausse de près de 3%, a indiqué mardi dans une conférence de presse à la BVMT, le Directeur Général de la Bourse de la Tunis, Bilel Sahnoun.

La capitalisation boursière a légèrement baissé de 0,04% par rapport à la fin de l’année 2021, soit 9 millions de dinars (MD), a ajouté Sahnoun.

« La hausse du Tunindex résulte du rendement réalisé par les sociétés cotées, ayant publié leurs indicateurs du 1er trimestre 2022. Ainsi le revenu global de ces sociétés est en hausse de 10% par rapport à la même période de 2021, soit une valeur de 5,2 milliards de dinars ».

« En totalité, 71 % des sociétés qui ont publié leurs indicateurs, soit 56 sur 79 ont amélioré leurs revenus cumulés. Toutefois, le volume global des échanges sur la cote de la bourse a connu une régression de 50%, durant la même période, pour s’établir à 412 millions de dinars (MD) contre 844 MD durant la même période de 2021 ».

D’après lui, cette baisse du volume des échanges est très inquiétante, sauf que les motifs scientifiques qui expliquent cette baisse sont inconnus, mais ils pourraient être expliqués par l’attentisme des investisseurs, la crise sanitaire due à la pandémie de la COVID-19 (pendant deux ans), la guerre en Ukraine, ainsi que les tiraillements entre l’Occident et l’Orient.

Pour le DG de la bourse, cette situation est inquiétante car le volume des échanges (les liquidités) est le principal et premier indicateur à consulter par un investisseur en bourse pour évaluer le rendement du marché boursier, d’autant plus qu’il reflète les facilités d’entrée à un marché ( en termes de législations ) et celles de sortie ( vente des titres ).

S’agissant de nouvelles introductions en bourse, Sahnoun a fait savoir que jusqu’à présent, aucun dossier n’est prêt, alors qu’au début de l’année 2022, nous étions optimistes pour faire l’introduction de 5 sociétés dont les études sont avancées. Toutefois les dossiers n’ont pas avancé en raison de l’attentisme des investisseurs.

Baisse de 0,8 point de pourcentage du taux de participation étrangère

Le taux de participation étrangère a baissé de 0,8 point de pourcentage, durant les 4 premiers mois de 2022, par rapport à la fin de 2021. La part des étrangers dans la capitalisation boursière est de 22,3%, représentant 23 254 MD, contre 23,1% en 2021 pour une valeur de 23 262 MD, a indiqué le directeur de la communication Lotfi Khézami

Selon lui, la partie majeure de la capitalisation boursière est détenue par des partenaires étrangers stratégiques, ce qui fait que moins de 1% représente un caractère volatile.

49 sociétés ont publié leurs états financiers au titre de l’année 2021

A ce jour, 49 sociétés ont publié leurs états financiers au titre de l’année 2021, soit 60% de la cote, dont 35 ont proposé ou décidé la distribution des dividendes.

A la date butoir réglementaire de publication des états financiers ( 30 avril 2022), seulement 35 sociétés ont communiqué leurs états financiers ( individuels ou consolidés), représentant 43% de la cote .

Dans le secteur financier, les 12 banques cotées ont réalisé un résultat global de 1 202 MD, en progression de 26,1% par rapport à l’année 2020.

Les 7 sociétés de leasing cotées ont connu une large hausse de 82,52 % de leur résultat annuel global qui a atteint 61,9MD contre 33,9 MD l’année précédente, a conclu Khézami.