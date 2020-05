Le Tunindex vire au rouge et perd 0,1%

L’embellie des deux dernières semaines n’aura pas duré longtemps, pour l’indice de référence qui, plombé par ses poids lourds, a de nouveau viré au rouge, perdant 0,1% à 6 473,12 points pour la semaine du 18 au 22 mai 2020, rapporte l’intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs.

La performance annuelle du Tunindex est ainsi porté à -9,1%.

Malgré la réalisation de quatre transactions de bloc sur le titre CIL la semaine dernière (une enveloppe de 5,8 MD), les volumes se sont réduits comparativement à la semaine du 15 mai dernier. Environ 22 MD ont été transigés sur le marché soit une moyenne quotidienne de 4,4 MD.

Analyse des valeurs



Le titre Telnet Holding a figuré parmi les meilleures performances de la semaine. Le cours de l’action a bondi de 14,2% à 6,910 D, en générant un flux de 669 mille dinars. Le groupe spécialisé dans la recherche et développement en ingénierie produit a terminé le premier trimestre de l’année 2020 avec un repli de ses revenus de 7,5% à 10 MD.



Le titre Euro-Cycles a connu un mouvement de ralliement cette semaine. Le producteur de vélos a vu sn cours augmenter de 12,4% à 17,580 D, dans un volume nourri de 1,9 MD. Rappelons que la société tiendra son AGP le 28 mai prochain à partir de 10H00 à distance.



Lanterne rouge du Tunindex, le titre BH Assurance a dégringolé de 14% à 24,780 D. Les échanges sur le titre ont été faibles, atteignant 190 mille dinars. L’action de l’assureur a été particulièrement volatile sur les dernières semaines mais cumule à ce jour une performance annuelle négative (une décrue de 26%).



Le titre Adwya a également été parmi les plus grands perdants de la semaine. Son cours a dévissé de 9% à 2,690 D, en alimentant le marché avec des flux de 587 mille dinars.



SAH Lilas été l’action la plus convoitée de la semaine, en drainant un volume de 2 MD. Le titre a terminé dans le vert, grignotant 1,7% à 10,170 D.