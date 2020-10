Le vaccin antigrippal désormais sur ordonnance!

Avec l’arrivée de la saison de la grippe, le ministère de la Santé a publié les habituels conseils et mises en garde pour prévenir les risques de contamination par la maladie, à savoir se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon, utiliser des mouchoirs à usage unique en cas de toux ou d’éternuement et limiter le contact avec les personnes malades.

Il recommande notamment aux sujets à risque (faible immunité) de se faire vacciner contre la grippe saisonnière dès le début de l’hiver.

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a annoncé lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi 21 octobre 2020, qu’une ordonnance est désormais exigée se procurer le vaccin contre la grippe saisonnière, le premier stock s’étant rapidement épuisé.

Le ministre a, également, fait savoir que la Tunisie est financièrement prête à acquérir les vaccins après avoir coordonné avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Nous serons parmi les premiers pays à avoir le vaccin dès qu’il sera trouvé par les laboratoires internationaux » a-t-il expliqué..

En ce qui concerne l’instauration du couvre-feu dans plusieurs gouvernorats et délégations du pays, le ministre a indiqué que la décision avait été prise suite aux études qui ont montré que le plus haut nombre de contaminations a été enregistré le soir et que le risque de la propagation augmentait à cause des regroupements dans les endroits nocturnes.

La direction des soins de santé de base (DSSB) au ministère de la Santé a souligné que les vaccins contre la grippe saisonnière sont disponibles dans les pharmacies privées et ils seront bientôt fournis aux centres de santé de base.

La DSSB appelle tous les citoyens, notamment ceux qui sont atteints de maladies chroniques comme le diabète, l’insuffisance rénale, la pneumonie ou autre ainsi que les femmes enceintes, les personnes âgées et les enfants atteints de maladies chroniques à effectuer ce vaccin pour se protéger contre les complications sanitaires.

Et d’ajouter que le ministère de la Santé a pris les mesures nécessaires pour garantir ce vaccin à travers la pharmacie centrale, soulignant que les doses disponibles sont contrôlées et conformes aux normes internationales.

La même source précise que la saison hivernale enregistre annuellement des cas de maladies respiratoires notamment dues à la propagation de virus, faisant observer que l’attaque successive du système respiratoire par des virus peut provoquer des complications sanitaires importantes pouvant conduire à la mort.

La DSSB assure que la vaccination contre la grippe saisonnière est le moyen le plus efficace contre la contamination et la propagation des maladies.

A vrai dire, en Tunisie, les citoyens ont assisté à un épuisement rapide des premiers stocks des vaccins contre la grippe saisonnière, faut-il bien le rappeler!