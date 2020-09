L’école de « la deuxième chance » inaugurée à Tunis

L’école de « la deuxième chance », projet qui permettra de réhabiliter les élèves ayant interrompu leur scolarité, accueillera bientôt près de 1000 élèves, a annoncé lundi le ministre de l’Education Fethi Slaouti.

A l’inauguration de cette école sise à Bab El Khadhdra à Tunis, il a indiqué que cet établissement qui a été créé avec le soutien de l’UNICEF cible des milliers d’élèves décrocheurs en Tunisie, précisant qu’environ 100 mille élèves interrompent chaque année leur scolarité dont 70 mille adhèrent à la formation professionnelle ou l’enseignement privé.

Il a souligné la nécessité d’intégrer ces élèves dans le système éducatif et d’apprentissage afin qu’ils puissent bénéficier de postes d’emploi.

« Le programme de la deuxième chance comporte 4 projets dont notamment, l’école de la deuxième chance à Bab El Khadhra et 3 autres écoles similaires », a-t-il dit, affirmant que ce programme s’inscrit dans le cadre de la coopération avec le ministère de la Jeunesse et des sports et de l’intégration professionnelle et du ministère des Affaires sociales.

« Au cours de la prochaine saison scolaire 2021-2022, une école de la deuxième chance démarrera à Gabès, sous la tutelle de l’agence tunisienne de la formation professionnelle, alors que le ministère des affaires sociale lancera une école similaire au cours de la même année », a souligné le ministre.

De son coté, le directeur de l’école de la deuxième chance de Bab El Khadhra, Moez Oueslati a affirmé que le démarrage des cours dans cet établissement scolaire est prévu pour le mois de novembre prochain, soulignant que l’administration de cet établissement avait formé une équipe qui sera chargée de l’accompagnement et l’encadrement des élèves souhaitant reprendre les bancs de l’école.

Le cadre éducatif à l’école de la deuxième chance à Bab El Khadhra est composé d’un nombre d’enseignants formateurs, d’encadreurs dans le secteur des affaires sociales. Les matières seront axées sur l’insertion à la vie professionnelle, l’informatique et les mathématiques et l’acquisition des compétences.