L’économie tunisienne se contracterait de 7% cette année, selon Slim Azzabi

L’économie tunisienne pourrait se contracter jusqu’à 7% cette année en raison des effets de la pandémie COVID-19, a déclaré mercredi le ministre du Développement, de l’investissement et de la coopération internationale, Slim Azzabi.

Le gouvernement a mis fin ce mois-ci à toutes les restrictions à la mobilité et aux entreprises et ouvrira ses frontières maritimes, terrestres et aériennes le 27 juin. Cependant, la pandémie frappe de plein fouet le secteur du tourisme, qui contribue à près de 10 % du produit intérieur brut et constitue une source essentielle de devises. Le nombre de chômeurs en Tunisie va augmenter de 275 000 personnes, selon une étude du gouvernement en partenariat avec les Nations Unies, a indiqué le ministre.

Le taux de chômage passerait ainsi à 21,1 % en 2020, contre environ 15 % au début de l’année. L’étude prévoit une contraction de l’économie de 4,4 %, mais Azzabi a déclaré que ce chiffre pourrait atteindre 6 ou 7 %.