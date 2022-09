Législatives 2022 : Les dates à retenir avant le scrutin

La période électorale démarrera dimanche 25 septembre en cours à partir de 00h00, conformément à la décision n°3 de l’instance électorale relative au calendrier des élections législatives.

Le calendrier concerne l’élection des membres de l’Assemblée parlementaire, le 17 décembre 2022. Voici les dates à retenir avant le scrutin dont la proclamation des résultats aura lieu après épuisement des voies de recours, le 19 janvier 2023.

A noter que l’inscription automatique des électeurs a démarré mercredi 21 septembre, englobant les personnes ayant atteint la majorité (18 ans) le 16 septembre en cours.

L’opération d’actualisation des bureaux de vote pour la vérification des adresses postales se tient du 26 septembre au 13 octobre 2022.

Les listes préliminaires des électeurs seront publiées à partir du 26 au 28 septembre, alors que les oppositions sur ces listes seront les 29 et 30 septembre.

L’ISIE examinera ces demandes entre le 1er et le 2 octobre et informera les parties concernées de sa décision, le 3 octobre.

Les listes définitives des électeurs seront publiées le 1 octobre prochain au plus tard.

Le dépôt des candidatures pour l’élection des représentants du peuple sera ouvert du 17 octobre à 08 H 00 au 24 du même mois, à 18 H 00.

l’ISIE tranchera les dossiers dans un délai n’excédant pas le 31 octobre. La liste des candidats sera ensuite publiée au siège de l’instance et sur son site officiel dans un délai ne dépassant pas le 1er novembre.

La date limite pour le dépôt des demandes de retrait de candidature est le 9 novembre. Les listes définitives des candidats seront publiées dans un délai ne dépassant pas le 21 novembre.

La campagne électorale aura lieu entre le 25 novembre et 15 le décembre. Le silence électoral se poursuit du 16 décembre à 00h00 jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote dans une circonscription électorale donnée.

A l’étranger, le 16 décembre est jour de silence électoral, alors que la campagne se poursuit du 25 novembre au 13 décembre.