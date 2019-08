L’enseignement supérieur tunisien a encore reculé, selon le classement de Shanghai

A en croire le classement de Shanghai, qui fait autorité en la matière, le niveau de l’enseignement supérieur en Tunisie a encore reculé. En effet seule une université tunisienne, Tunis-El Manar, a pu se glisser dans le Top 1000 des meilleures de la planète. La Tunisie a fait mieux l’an dernier avec deux universités classées, Tunis-El Manar et l’Université de Sfax. cette dernière a disparu en 2019…

20 universités africaines figurent dans ce prestigieux classement, et l’Afrique du Sud dame le pion aux autres pays, mais ce n’est pas nouveau. Le leader en Afrique est l’Université de Cape Town, en Afrique du sud.

Dans le monde arabe, la première est l’Université King Abdulaziz, en Arabie saoudite. Trois autres universités saoudiennes sont placées dans le top 500.

L’Égypte affiche 5 universités dans le Top 1000 dont l’Université du Caire, la deuxième en Afrique. Le Liban et les Émirats Arabes Unis décrochent une place chacun.

Deux universités américaines et une britannique occupent les trois premiers rangs mondiaux : Harvard à la première place du podium, puis Stanford et ensuite Cambridge.

Les USA raflent 15 des 18 premières places et le Royaume-Uni 3.

Quant à la France, elle se positionne 37ème dans le monde avec l’Université de Paris-Sud (Paris 11)…