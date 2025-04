L’épreuve du ‘Bac sport’ suspendue, ce mardi

Le secrétaire général de la Fédération de l’Enseignement secondaire de l’UGTT, Mohamed Essafi a indiqué, dans « Ahla Sbeh », ce mardi, que l’épreuve du « Bac sport » est suspendue, aujourd’hui, après la mort de trois élèves en raison de l’effondrement de l’un des murs du lycée de Mazouna, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

» Le cadre éducatif s’est mobilisé pour assurer la réussite des examens nationaux et continuera à le faire (…) Nous avons appelé à l’arrêt et à la suspension de l’épreuve du Bac sport aujourd’hui, et ce n’est pas une atteinte aux examens nationaux, mais parce que ce qui s’est passé à Mezzouna n’est pas anodin… », a-t-il déclaré.