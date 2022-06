Les activités de production des engrais et phosphates suspendues en raison de la grève

Les activités de production et de transport du phosphate et des engrais ont été suspendues, jeudi, dans la plupart des sites de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) et du Groupement Chimique Tunisien (GCT), en raison de la grève générale dans le secteur public décrétée par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le secrétaire général de l’Union régionale du travail à Gafsa, Mohamed Sghaier Miraoui a estimé que le taux de participation des salariés de la CPG et du GCT, a atteint plus de 90%, notant qu’à l’exception des agents de gardiennage des sites d’extraction et de production du phosphate qui étaient présents sur les chantiers pour sécuriser les installations, la plupart des employés des deux institutions ont observé la grève.

A noter que l’Agence TAP n’est pas parvenue à joindre les responsables des deux établissements en question pour vérifier le degré du respect de la grève par leurs agents et cadres ainsi que pour prospecter l’impact de cette grève sur la production et la commercialisation du phosphate et des engrais sur le marché local et les marchés internationaux.

Des sources concordantes dans la région ont confié à l’Agence TAP que l’acheminement du phosphate vers les usines de fabrication d’engrais de Gabès et de Skhira s’est également arrêté aussi bien via les wagons de la Société nationale des chemins de fer tunisiens que par l’intermédiaire des camions appartenant à des transporteurs privés.