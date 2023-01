Grève des agents de la Transtu: Les salaires des agents de la Transtu ont été versés et la grève est « anarchique »

Le ministre du Transport Rabii Majidi a démenti, lundi, les propos tenus par la Fédération générale du transport pour expliquer les raisons de la grève observée, lundi 2 janvier 2023, par les agents de la Société des transports de Tunis (Transtu) causant un arrêt total du trafic des bus et des métros.

« Contrairement aux déclarations de la Fédération générale du transport, les salaires des agents de la Transtu ont été versés, le 29 décembre 2022 et les bons de restauration leur ont été remis aux agents ( d’une valeur estimée à 8,4 millions de dinars (MD) », a indiqué le ministre, dans une déclaration à l’agence TAP.

S’agissant de la prime de fin d’année, dont le coût global est estimé à 16 millions de dinars (MD), « soit le double de leurs salaires », il a précisé que le ministère s’est engagé, le 29 décembre 2022, à la verser au cours des premiers jours du mois de janvier 2023 sans fixer une date précise.

« Le retard du versement de cette prime est imputé à la situation de la finance publique », a fait remarquer le ministre.

Majidi a qualifié « d’anarchique », la grève des agents du transport observée, sans préavis, le 2 janvier 2023, relevant que la Transtu va engager les procédures juridiques nécessaires en réaction à cet arrêt du travail « sans assurer le minimum de service ».

Revenant sur les conséquences de cette grève, le ministre a indiqué que « certaines universités ont été obligées de reporter les examens, car les étudiants et les élèves n’ont pas pu joindre leurs établissements, en l’absence des moyens de transport public ».

Le trafic du transport public a été totalement paralysé lundi, au deuxième jour du nouvel an, à cause de la grève observée par les agents de la Transtu. Cette grève a coïncidé avec la rentrée scolaire et universitaire après les vacances d’hiver et du nouvel an.

Les agents du transport se sont rassemblés à la place du gouvernement à la Kasbah. Ils ont brandi des slogans revendiquant leurs droits et protestant contre le retard de versement des salaires.

Le secrétaire générale de la Fédération du transport relevant de l’UGTT, Wajih Zidi a indiqué à la TAP que les agents de la Transtu ont décidé d’entrer en grève générale à partir de lundi 2 janvier 2023, jusqu’au moment ou le ministère du Transport répond à leurs demandes, relatives au versement de leurs salaires et de leurs bons de restauration ainsi que de la prime de fin d’année.