Report de la grève de la fédération générale du pétrole et des produits chimiques

La fédération générale du pétrole et des produits chimiques a décidé de reporter la grève initialement prévue les 15 et 16 mars courant, aux 29 et 30 du même mois, a indiqué le secrétaire général de la fédération Salouan Smiri.

La décision de report de la grève intervient après un avancement enregistré au niveau des négociations avec la partie gouvernementale lors d’une séance de conciliation tenue ce lundi au ministère de l’industrie. Le report de la grève a été décidée après un remarquable rapprochement des vues concernant l’application de l’augmentation des salaires selon l’accord conclu entre le gouvernement et l’UGTT en date du 14 septembre 2022, a précisé la même source. La grève a été aussi reportée afin d’examiner davantage les points de litige concernant les moyens d’appliquer l’augmentation des salaires, a notamment ajouté Smiri.