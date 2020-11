Les agences de probité de l’élection contredisent les accusations de fraude de Trump

Une conclusion qui va à l’encontre des propos du président américain. Les agences de probité de l’élection (Elections Infrastructure Government Coordinating Council) ont déclaré dans un communiqué de presse commun que le scrutin du 3 novembre dernier avait été «le plus sûr de l’histoire de l’Amérique» : «En ce moment, à travers le pays, des officiels sont en train de surveiller et vérifier tout le processus électoral avant de certifier le résultat. Quand les États ont des élections serrées, beaucoup d’entre eux recompteront les bulletins.

Tous les États avec un résultat serré pour l’élection présidentielle 2020 ont une trace écrite de chaque vote, permettant de revenir en arrière et de recompter les bulletins si nécessaire. C’est une garantie supplémentaire pour la sécurité et la résilience. Ce processus permet l’identification et la correction de toute bévue ou erreur.

Il n’y a aucune preuve que quelconque mode de scrutin ait effacé ou perdu des votes, en ait changé ou ait été en aucune façon compromis», écrivent-ils, cette dernière phrase étant en gras pour souligner son importance.