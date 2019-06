Les autorités serrent la vis sur l’émigration irrégulière

Le ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati, a annoncé vendredi la mise en place d’un nouveau plan sécuritaire pour lutter contre l’émigration irrégulière après le naufrage ” dramatique ” d’un chalutier d’immigrants au large de Sfax.

Au moins 48 candidats à l’émigration irrégulière se sont noyés dans la soirée du 2 juin 2018 au large de Kerkennah, au gouvernorat de Sfax, alors que leur embarcation faisait route vers l’île italienne de Lampedusa.

Répondant aux questions des députés, lors d’une séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple, Fourati a fait savoir que plus de 2730 tentatives d’émigration clandestine ont été avortées après cet incident tragique.

” Les passeurs impliqués dans l’organisation de la traversée de la mort de Kerkennah ont été identifiés et incarcérés “, assure le ministre.

D’après lui, les unités de la marine et de la garde maritime déployées sur place avaient repêché 48 corps et ramené à terre 68 rescapés (60 Tunisiens et 8 étrangers).

Quelques 180 individus étaient à bord de l’embarcation qui sombrait en mer à 7 milles nautiques au large de Kerkennah.

Pour 2019, le ministre de l’Intérieur a fait état de l’arrestation de 4128 pour avoir projeté d’émigrer clandestinement vers l’Italie.