Les avocats boycottent les désignations d’office devant les tribunaux militaires

Dans un long communiqué publié, jeudi soir 2 février et relayé par Radio Shems FM, le Conseil national de l’Ordre des avocats a annoncé le boycott des désignations d’office des avocats devant les tribunaux militaires et ce durant un mois à compter du 6 février 2023 avec la possibilité de le proroger. Il a fait part de sa volonté à boycotter aussi le parquet et les plaidoiries devant les tribunaux militaires.

Le Conseil a placé cette décision dans le cadre de la défense de l’indépendance de la profession ainsi que des droits, libertés et causes justes.