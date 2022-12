Les avoirs en devises augmentent à 101 jours d’importation

Les avoirs nets en devises ont augmenté à 101 jours d’importation, à la date du 28 décembre 2022, avec une valeur de 22,8 milliards de dinars, contre 97 jours à 22,08 milliards de dinars, le 27 décembre.

A la même date de l’année précédente, les avoirs en devises étaient de l’ordre de 22,4 milliards de dinars et à hauteur de couvrir 131 jours d’importation, selon les indicateurs monétaires et financiers, publiés mercredi, par la Banque Centrale de Tunis (BCT).

Les avoirs en devises sont en baisse, depuis quelques mois, en raison de l’aggravation du déficit commercial, due à la hausse vertigineuse de nos importations, et aussi de la dépréciation du dinar, vis-à-vis des principales monnaies internationales.

La BCT a fait état, en outre, de l’accroissement des recettes touristiques de pour se situer au niveau de 4,11 milliards de dinars, à la date du 20 décembre, contre 2,23 milliards de dinars, à la même date de l’année dernière.