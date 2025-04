Les Bayahi vendront 41 % de la Sotuver pour 216 MDT à l’un des 5 leaders mondiaux

Novembre 2024, la Sotuver annonçait chercher, depuis 2023, un « investisseur minoritaire, pour soutenir son internationalisation ». Mars 2025, la verrerie du groupe Bayahi change son fusil d’épaule, et opte pour un investisseur, plus que minoritaire. « Les actionnaires de référence de la Sotuver portent à la connaissance du public qu’ils ont accepté une offre, non engageante, de la part d’un important producteur international d’emballage en verre pour l’acquisition d’un bloc d’actions représentant la moitié de la participation actuelle desdits actionnaires de référence, soit environ 41% du capital social de la Sotuver ».

C’est ce qu’annonce le groupe Bayahi dans un communiqué de presse qui laisse comprendre que le groupe a eu l’autorisation, du CMF et de la BCT sans aucune condition de rachat du flottant en bourse. Cette importante transaction de bloc devrait rapporter plus ou moins 216 MDT (41 % sur une valorisation de 529 MDT). Le communiqué ne donnait, cependant, aucune indication sur l’acquéreur qui, selon nos propres informations, serait un des cinq majors mondiaux en fabrication de verre.

– Rachetée pour la 3ème fois en septembre 2025, et une OPA sur 50 % après

Expliquant le modus operandi de l’opération, le communiqué de presse du verrier tunisien précisait que « cette opération s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique qui a pour objectif d’accélérer et de renforcer le développement de la Sotuver. La valorisation de la Sotuver à retenir pour la réalisation de l’opération et de laquelle découlera le prix unitaire de l’action sera déterminée sur la base de l’EBITDA et de la dette nette consolidés de la Sotuver, tels qu’ils seront arrêtés par les comptes audités à fin décembre 2024 et validés par les résultats des audits d’acquisition à réaliser par l’acquéreur ».

A titre indicatif et sur la base des comptes provisoires 2024 (Ndlr : des revenus en baisse de 38 %, une production en repli de 34 % et un endettement en hausse de 38 %), « le prix de l’action coupon attaché 2024 sur lequel se ferait l’opération serait, sous réserves des ajustements résultants des audits d’acquisition, de 13,480 Dinars l’action ».

Il va de soi que la concrétisation de cette de cession de 41 % (Plus que la minorité de blocage qui est de 35 %), reste pour l’instant conditionnée par la réalisation des audits d’acquisition et par la signature des documents contractuels usuels, ainsi que par l’obtention des autorisations administratives requises.

Le calendrier envisagé par le groupe Bayahi est de finaliser, dans la mesure du possible, l’opération avant la fin du troisième trimestre 2025. Conformément à la réglementation du marché, une offre publique d’achat (OPA) sera lancée dès la réalisation de la transaction sur le bloc d’actions. Les actionnaires de référence se joindront à l’acquéreur dans le cadre de cette OPA en se portant acquéreurs de 50 % des actions à acheter.

– Le nouvel acquéreur n’achètera pas que les 41 % de Sotuver ?

La Sotuver, était d’abord une entreprise publique inaugurée en 1963 par Ahmed Ben Salah, avant rachat une première fois en 1996 par Khaled Chahed, et une seconde fois en 2008 par le groupe Bayahi.

Selon ses indicateurs du 4ème trimestre 2024, « la Sotuver a démontré sa résilience en maintenant une forte présence à l’étranger, réalisant 75% de ses ventes entre exports directs et indirects. En incluant les ventes de sa filiale SGI, le chiffre d’affaires consolidé du groupe Sotuver a diminué de 9% par rapport à 2023. Au quatrième trimestre 2024, le chiffre d’affaires de l’entreprise des Bayahi a diminué de 34% par rapport à 2023, atteignant une baisse annuelle de 38%. L’entreprise a ainsi réalisé un chiffre d’affaires total de 105 millions de dinars sur l’année ».

Cette baisse pourrait s’expliquer par celle de la production (Au 31 décembre 2024, 116 MDT, contre 175 MDT en 2023, soit une baisse de 34% », qui est principalement due à l’arrêt programmé d’un de deux fours de l’usine.

Au 31 décembre 2024 aussi, l’endettement global de la société s’élevait à 182 MDT, soit une augmentation de 83% par rapport à l’année précédente, principalement attribuable au recours à des emprunts à moyen et long terme destinés à financer d’importants investissements matériels et financiers.

Source : BVMT

Autres faits marquants chez Sotuver, une nouvelle acquisition des parts dans le capital de la filiale Sotuver-Glass Industries, portant la participation de Sotuver à 83% contre 11% lors de sa constitution, pour le montant de 44 MDT. Redémarrage avec succès d’un four de l’usine suite à sa rénovation décennale. Dans le but de réduire ses coûts et d’améliorer sa compétitivité, la Sotuver a procédé à la création d’une nouvelle filiale, Sotuver- Green, afin de diversifier son mix énergétique et réduire son empreinte Carbone. La participation dans le capital d’une entité spécialisée dans les emballages permettant une intégration en amont dans la chaîne d’approvisionnement.

La rénovation et la modernisation de l’outil de production ont coûté 48 MDT. Le nouvel acquéreur de la Sotuver reprendra ainsi une entreprise rénovée. Mais aussi, certainement et à moins d’autres entendements dans le contrat, les parts de l’entreprise phare des Bayahi dans les différentes dans ce qui est le Groupe Sotuver.