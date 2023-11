Au cours du 1er semestre 2023, la Direction générale de la société Stip a décidé l’arrêt de l’activité (chômage technique) de ses deux usines pour un mois à partir du 1er Mai 2023. Selon un communiqué de l’entreprise, « cette décision a été prise en raison du niveau du stock de produits finis atteint par la société ». L’arrêt a duré en fait deux semaines pour l’usine de Msaken et trois semaines pour l’usine de Menzel Bourguiba. A la date de la prise de décision du chômage technique le stock de produits finis s’élevait à 48 006 057 DT. Au 30 Juin 2023, le stock de produits finis s’est établi à 30 096 592 DT. Par ailleurs, la société a enregistré au titre de la période close le 30 juin 2023 un bénéfice net égal à 4, 102 MDT, contre un bénéfice net égal à 10, 202 MDT au cours du 1er semestre 2022, enregistrant ainsi une baisse égale à 6, 099 MDT. Le management explique cette chute par la baisse du chiffre d’affaires de plus de 4 MDT engendrant une baisse de la marge brute de plus de 1, 965 MDT (Taux de marge de 32,54 % au 30 Juin 2023 contre 34,20% au 30 Juin 2022). Mais aussi l’augmentation des charges de personnel de +1, 025 MDT et l’augmentation des charges financières nettes de +1 505 613 DT, et la baisse des autres gains ordinaires de 1 620 284 D.