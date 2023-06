Les bénefs de Hatem Denguezli, comme du fromage au soleil de 2022

En individuel, ses revenus ont augmenté de plus de 6,676 MDT en GA (glissement annuel). Mais ses charges d’exploitation ont haussé de plus de 16,1 MDT, représentant presque la totalité des revenus. Les charges financières, multipliées par deux en une année (3,54 MDT en 2022 contre 1,9 MDT en 2021), avaleront ensuite le petit résultat d’exploitation positif de 2,2 MDT, et l’IS haussera le déficit à 0,741 MDT.

– Lourde chute du résultat net

La chute était lourde pour Land’Or, qui passait d’un bénéfice net de 7,7 MDT l’année précédente, à un déficit qui se creusait de presque 8,5 MDT en une seule année. A la clôture de l’exercice 2022, l’entreprise affichait même une trésorerie négative de plus de 18 MDT.

Le management de l’entreprise explique tout cela par une « inflation générale sur une échelle mondiale des prix des matières premières et des emballages, aggravée par un phénomène d’indisponibilité des certaines matières de base. Cette situation a impacté lourdement la Marge Brute, le Résultat d’exploitation ainsi que le Résultat net de la société en 2022 ». Elle n’explique cependant pas pourquoi ses charges financières nettes grimpaient de 1,551 MDT d’une année (2021) à l’autre (2022). Cela, d’autant plus qu’il augmentait, en mars 2023, de presque 6 MDT par rapport à la même période de 2022.

– Déficitaire aussi, en consolidé

Les chose n’allaient pas mieux dans le bilan consolidé d’une entreprise, qui a été, peut-être, un peu trop grenouille comme dans la fable de La Fontaine. Ses revenus consolidés avaient dépassé les 190,123 MDT en 2022. Mais ses charges (195,235 MDT) dépassaient déjà ses revenus, dont presque 7 MDT en charges financières nettes qui n’étaient que de presque 3 MDT une année auparavant. Et c’est ainsi que d’un exercice (2021) à un autre (2022), le bénéfice de 9,631 MDT devenait déficit de 9,932 MDT. Quelque chose va donc mal dans l’entreprise de Hatem Denguezli.

Précisons ici que les états financiers consolidés du groupe Land’Or arrêtés au 31 décembre 2022 correspondent à ceux de la société Land’Or ainsi, que de ses filiales Land’Or Foods & Services (LFS pour le transport et la logistique), Echarika Alybia Tounisia Alhaditha Lissinaat Alghidhaiia Almouchtaraka, Land’Or Maroc Food & Services (« Land’Or Maroc ») et Land’Or USA Holdings Inc. et Land’Or Maroc Industries (LMI).

– Filiales, soit en veilleuse, soit en difficulté

Dans le bilan consolidé, aucune information détaillée n’était donnée sur l’état de santé des filiales, à l’exception de celle en Libye qui n’est pas entrée en activité, et la filiale marocaine embourbée dans des difficultés financières depuis 2013, la 2ème marocaine LMI qui n’avait qu’un an d’âge, et la filiale américaine de 650 mille USD de capital, actuellement « en veilleuse » dit le bilan consolidé.

Notons qu’en contrepartie de cet état des lieux, déficitaire en individuel et en consolidé, « Land’Or a alloué à la Direction Générale de la société une rémunération brute de 974.640 DT ». L’entreprise est certes privée, mais elle est cotée en bourse, qu’elle ne compte pas distribuer de dividende (en 2021, elle en avait donné 0,320 DT par action), et qu’elle compte donner quitus aux membres de son CA pour cette gestion !