Les billets d’avion Tunisair modifiables sans pénalités

La compagnie aérienne Tunisair a fait savoir, vendredi, que ses billets d’avion sont modifiables sans pénalités.

« Les passagers peuvent modifier sans frais de pénalités les dates de voyage et ce pour tout achat de billet jusqu’au 30 juin 2021 et tout voyage avant le 31 décembre 2021 », a précisé le transporteur dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Et de préciser qu' »un éventuel redressement tarifaire peut être appliqué, en cas de non disponibilité́ du tarif initial ».

TUNISAIR a rappelé que toute modification doit être effectuée 24 heures avant la date de départ du vol initial. En cas de No-Show (absence du voyageur qui ne se présente pas à l’enregistrement aux date et heure prévues), les conditions initiales du tarif s’appliqueront.

Pour modifier leurs billets, les passagers qui sont à Tunis, peuvent contacter le numéro suivant 81 10 77 77. Pour les passagers qui sont à l’étranger, ils peuvent contacter le numéro suivant : (+216) 70 103 700 / (+216) 70101300.