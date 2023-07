Le groupe Abdennadher récupère deux pointures financières pour Sanimed

Candidat au poste de ministre des Finances dans le gouvernement Jemli, titulaire d’un diplôme du cycle supérieur de l’ENA en comptabilité publique, d’un diplôme de fin d’études de l’Institut de comptabilité publique de Paris et d’un diplôme de maîtrise en expertise comptable de l’Institut des hautes études commerciales de Carthage, Abderrahmane Khochtali a récemment pris la direction générale de Sanimed, une entreprise du groupe de Lotfi Abdennadher, cotée sur la bourse de Tunis.

Depuis avril 2017, Khochtali occupait le poste de secrétaire général du ministère des Finances, après avoir été directeur général de la société Dar Assabah de septembre 2014 jusqu’à mars 2017, et directeur général des Douanes d’août 2013 jusqu’au juin 2014. Bien que ressortant de la retraite, Khochtali semble incarner le profil idoine pour quelqu’un qui doit désormais relever le challenge de sauvetage de l’entreprise de Lotfi Abdennadher. Khochtali sera secondé, chez Sanimed, par Mohamed Ouahada, ancien chargé de mission et Auditeur senior au ministère des Finances, qui avait été démis de ses fonctions par l’actuelle ministre des Finances Sihem Nemsia, qui faisait en 2021 le ménage dans l’équipe de son prédécesseur Ali Kooli.

– Des revenus qui baissent, et un déficit qui explose

Le bilan de « Sanimed » pour l’exercice 2022 totalisait un montant de 164.259.420 DT et faisait ressortir un déficit comptable net de 9.941.027 DT. En fait, le total de ses produits d’exploitation avait baissé de presque 5,5 MDT en GA (glissement annuel), ses charges d’exploitation dépassaient déjà ses revenus et avaient même augmenté de presque 3 MDT en GA, laissant derrière elles un déficit de presque 3,5 MDT au stade du simple résultat d’exploitation. Il aura suffi à Sanimed d’y ajouter des charges financières de plus de 6,4 MDT, en hausse comme le reste de ses charges d’exploitation, pour que cette entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des articles sanitaires en céramique, terminât l’exercice 2022 avec un déficit de 9,941 MDT. Une perte faramineuse au vu du certes petit bénéfice de moins de 200 mille DT, mais qui n’en restait pas moins un résultat positif pour l’exercice 2021. A cela, il faut se rappeler des 16,917 MDT en reports négatifs, le tout dans une entreprise dont les capitaux propres étaient de 16,55 MDT seulement.

– 2022 « Annus Horribilis » pour Sanimed

Et comme si cela ne suffisait pas au malheur de l’investisseur rompu à tous les affres du métier qu’a toujours été Lotfi Abdennadher, Sanimed détient une participation dans le capital de la société « Somosan » de 575.000 dinars, ainsi qu’une créance de 784.341 dinars. « Le tribunal de première instance de Gafsa, réuni le 13 mars 2023, a prononcé un jugement par approbation du programme de sauvetage de Somosan, en continuant elle-même son activité suivant le programme d’assainissement mis à jour par l’administrateur judiciaire, et aussi l’interdiction à la société la cession des équipements nécessaires à son activité durant la période du programme de sauvetage », selon ce qu’ont rapporté les commissaires aux comptes.

2022, chez Sanimed, a aussi été une « Annus Horribilis ». L’unité de production « grès fin et vitreous » avait en effet fait l’objet d’un arrêt technique pendant la période allant du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 à cause principalement de l’état critique des fours, qui nécessite des entretiens et des opérations de nettoyage. Mais aussi des difficultés financières rencontrées lors de l’approvisionnement en matières premières et consommables.

– Que fera le « sauveur » ?

La même année, la société avait été victime d’un incendie survenu en date du 8 mai 2022, et qui a endommagé le stock entreposé dont la valeur a été arrêtée à 4.415.733 dinars. Le montant de l’indemnisation qui lui a été remboursée courant 2022 s’élève à 4.270.400 DT constatée en variation de stock.

Et c’est notamment ce stock qui augmente, alors que les revenus baissent et que les charges financières alourdissent l’entreprise et assombrissent ses perspectives, que le nouveau DG devra redresser. Mais aussi, peut-être, aider l’entreprise de Lotfi Abdennadher à mieux orienter sa production, pourquoi pas vers plus d’innovation pour mieux vendre, même s’il faudra un temps moins vendre.