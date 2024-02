Les Bouaziz achètent du CIL à tour de bras 

Dans deux déclarations des opérations significatives réalisées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont liées, la famille Bouaziz a annoncé l’acquisition de 26.040 actions de la CIL (compagnie internationale de leasing). Les quatre transactions, faites aux noms de Salma et Hend, filles de Habib Bouaziz connu notamment dans le secteur de l’eau minérale, ont mobilisé 497.364 DT.

La CIL dont le conseil est présidée par Ahmed Brigui, est à 40,04 % propriété de la Générale financière, et à 20,56 % de TTS du groupe de feu Aziz Miled et de TTS Finances, bras financier du groupe. Au 30 juin 2023, la CIL affichait des produits d’exploitation de 21,5 MDT et un bénéfice de 11,327 MDT