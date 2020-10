Les boulangeries en grève sur tout le territoire national à partir du 15 novembre 2020

Les boulangeries suspendront leur activité, sur tout le territoire national, à partir du 15 novembre 2020 sur décision de la Chambre syndicale nationale des propriétaires de boulangeries, réunie le jeudi 22 octobre 2020, au siège de l’Union Régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat de Sfax.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le président de la Chambre, Mohamed Bouanane a fait savoir que la décision d’arrêter l’activité des boulangeries, intervient pour revendiquer la publication de l’accord conclu en août dernier avec le ministère du Commerce dans le JORT.

» Cet accord a été le fruit du travail du comité mixte entre la Chambre et le ministère du Commerce mis en place suite à l’annulation de la grève des boulangeries qui était prévue en juillet dernier. Il porte sur toutes les questions relatives à l’organisation du secteur dont celles relatives aux procédures de contrôle, à l’utilisation de la farine non subventionnée….. Il ne comporte aucune revendication financière et il n’y a que des revendications professionnelles qui nous aideraient, une fois publiées, à travailler en toute sérénité sans être à chaque fois accusés d’enfreindre la loi « , a-t-il précisé.

Et d’enchaîner » cet accord a été transmis par le ministère du Commerce à la Présidence du gouvernement, le 23 septembre 2020, mais cette dernière n’y a donné aucune suite et nous attendons toujours sa publication au JORT ».

Toujours selon Bouanane, » si aucune réponse n’a été donnée à leur revendication par la Présidence du gouvernement d’ici le 5 novembre 2020, la chambre se réunira de nouveau, le jour même à Sidi Bouzid pour mieux évaluer la situation et décider de la durée et des modalités de la grève « .

Bouanane se dit toutefois » optimiste quant à la réactivité de la Présidence du Gouvernement qui pourra éviter la grève, en répondant à leurs revendications « .