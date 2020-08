Les cas de contamination enregistrés récemment ont été relevés dans les lieux de travail

Les cas contamination par le coronavirus enregistrés récemment ont été relevés dans les lieux de travail où devait être appliqué rigoureusement le protocole sanitaire, a indiqué mardi Nissaf Ben Alaya directrice générale de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes.

Dans une déclaration aux médias en marge d’un entretien avec le président de l’ARP rached Ghannouchi, Ben Alaya a appelé à l’impératif de respecter le protocole sanitaire pour éviter la propagation de l’épidémie de coronavirus dans le lieu de travail.

Différents problèmes se dressent devant l’application de la stratégie nationale de lutte contre le coronavirus, dont la mobilisation des ressources humaines et des moyens nécessaires en plus de l’application de textes juridiques concernant les mesures de prévention sanitaire, a encore ajouté Ben Alaya

Une propagation du coronavirus est enregistrée actuellement dans le pays a précisé Ben Alaya rappelant que la stratégie nationale s’appuie sur l’obligation de mise en quarantaine des cas contaminés afin de circonscrire le foyer de contamination.

Les indices actuels sont rassurants, a-t-elle estimé, en comparaison avec les cas admis en soins intensifs et le nombre des décès, mais a notamment souligné Ben Alaya appelé à la nécessité de faire preuve de vigilance et de prendre les mesures nécessaires de protection des personnes âgées et celles qui souffrent de maladies chroniques.