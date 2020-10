Les catégories prioritaires éligibles à un congé de repos du 6 au 31 octobre 2020

Le décret gouvernemental n° 773 de l’année 2020 portant dispositions exceptionnelles pour le travail des agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des organes, des institutions et des établissements publics, publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) du 5 octobre 2020, a fixé les catégories prioritaires pour bénéficier d’un congé de repos au cours de la période allant du 6 au 31 octobre courant.

Il s’agit, selon, l’article 5 de ce décret, des femmes enceintes, des personnes atteintes d’un diabète déséquilibré, de maladies respiratoires obstructives chroniques, telles que l’asthme, de maladies cardiaques, d’insuffisance rénale, d’insuffisance hépatique ainsi que de maladies cancéreuses.

Ces catégories peuvent, également, être autorisées pendant cette période à travailler à distance, en vertu de ce décret, dont les dispositions exceptionnelles visent à lutter contre la propagation croissante du Coronavirus, tout en assurant la continuité des activités du secteur public.

Ce décret gouvernemental ne s’applique pas aux agents des forces de sécurité intérieure, aux militaires, aux agents de la douane, aux agents exerçant dans les structures et institutions de santé publique et aux agents travaillant dans les institutions d’éducation, d’enfance, de formation et d’enseignement supérieur.

Les dispositions exceptionnelles contenues dans le décret gouvernemental en question, interviennent dans le cadre de l’activation de la série de mesures annoncées par le Chef du gouvernement, Hichem Mechichi, dans son discours adressé aux Tunisiens, le 3 octobre courant, pour faire face à l’aggravation de la situation épidémique et en prévention d’une deuxième vague du Covid-19.