Les Charfeddine, dans le CA d’Euro-Cycles à côté d’Essayeh

Euro-cycles est une société cotée sur la BVMT, et qui a pour objet la fabrication, le montage, la vente, tout autre commerce des cycles à deux roues ou tout autre produit faisant partie de l’univers des roues et du cycle sous toutes ses formes. Habib Essayeh qui y est actionnaire majoritaire à 33,36 %, côtoie dans son conseil d’administration, les frères Charfeddine, Lotfi et Ridha, de la société « Unimed » , en tant qu’administrateurs indépendants. Les deux, sont à la tête d’Unimed, une autre entreprise cotée, mais qui fabrique des médicaments.

Qu’y font-ils ? On sait seulement qu’un « administrateur indépendant est un membre d’un conseil d’administration qui n’a pas de relation matérielle ou pécuniaire avec la société ou des personnes liées, à l’exception des jetons de présence » ! Leurs mandats devraient se terminer cette année. Seront-ils renouvelés ?

Remarquons par ailleurs que dans son bilan 2021, « Euro-Cycles » n’a pas déclaré le montant de la rémunération du DG et de son adjoint, se limitant à indiquer que « les obligations et engagements de votre société envers ses dirigeants à savoir le président du conseil d’administration, le directeur général, et le directeur général adjoint ont été fixé par le PV du conseil d’administration du 07/01/2020 et par le contrat de travail du 04/07/2005 ». Pour « Unimed », il est précisé que « la somme des rémunérations nettes dues au Directeur Général s’élève au 31 décembre 2021 à 247.116 DT , le Président du Conseil d’Administration (Ndlr : Ridha Charfeddine) ne perçoit aucune une rémunération au titre de sa fonction de PCA, mais il (Ndlr : Ridha Charfeddine) continue à recevoir sa rémunération en tant que salarié pour le poste qu’il continue actuellement à occuper au sein de la société. Cette rémunération s’élève au titre de l’exercice 2021 à 199.622 DT.