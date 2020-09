Les cigarettes de contrebande pèsent 20% du volume de la vente légale !

La Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes (RNTA) a vocation à veiller à la promotion de la culture du tabac tunisien en en préservant le goût avec une large gamme de produits. Par le biais des tabaculteurs, la RNTA a exploité en 2017 une superficie de 842 hectares pour une récolte de plus de 1317 tonnes.

Elle dispose d’une capacité de production de 500 millions de paquets de cigarettes et commercialise les produits finis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution constitué de 70 recettes des finances et 17 centres de distribution au profit de plus de 14 000 débitants.

D’ailleurs, des statistiques officielles relèvent que les ventes du tabac ont enregistré une augmentation de 25% en 2019 en comparaison avec l’année 2016, soit 1340 MDT pour le budget de l’État.

La RNTA a, dans ce contexte, lancé toute une feuille de route innovante afin de renforcer sa stratégie de marketing à travers la commercialisation prochaine de nouvelles marques locales de cigarettes et trois autres étrangères, avec une marge de bénéfice importante.

Dans le même temps, la lutte contre le commerce illégale du tabac demeure parmi les principales orientations de la RNTA, dont l’objectif escompté est de mettre fin aux dépassements et au monopole.

Egalement, la contrebande de tabac aura des impacts très lourds et négatifs sur l’économie nationale, dès lors que ce phénomène a pris de l’ampleur essentiellement au cours de l’année de 2019 en comparaison avec les années précédentes.

Depuis des années, ce phénomène a causé de grosses pertes financières au budget de l’Etat, d’autant que selon les données annoncées par la Régie nationale des Tabacs et des Allumettes (RNTA), les cigarettes de contrebande accaparent les 20% du volume de la vente légale du produit en question en Tunisie.

Les gouvernorats de Médenine et de Tataouine occupent les premiers rangs en matière de saisie de tabac distribué dans des circuits illégaux, suivis du Grand Tunis, de Sfax et de Sidi Bouzid.

Le tabac sera commercialisé dans les grandes surfaces

On rappelle que Taoufik Abbès, directeur général de la Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes, a annoncé dans une interview accordée à Africanmanager, que le tabac sera commercialisé dans les grandes surfaces.

Abbès a également rappelé que la Régie a établi un programme s’étalant entre 2020 et 2021 et qui vise l’ouverture des centres dans plusieurs régions à l’instar de Jendouba et Bizerte et ce, dans le but de rapprocher ses services des buralistes afin d’accroître la disponibilité de ses produits dans toutes les régions de la République (…).