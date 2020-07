Les dangereuses révélations de Kais Saïed sur l’affaire de la Q5 d’Anouar Maarouf !

Le fait n’est pas anodin, même dans les annales de toutes les présidences de la République tunisienne, pour s’y arrêter. On a, en effet, très rarement vu un chef d’Etat convoquer un ministre et l’interroger, en vidéo sonore, sur une affaire qui concerne un autre ministre. Et dans le cas présent, et quand bien même Kais Saïed ne l’aurait point cité, il s’agit de l’affaire dite de la Q5, la voiture administrative mise à la disposition de l’ancien ministre d’Etat du Transport d’Ennahdha, Anouar Maarouf. Ce dernier l’avait donnée à conduire à sa fille qui l’avait accidentée. L’affaire remonte au mois de mars 2020, et n’est toujours pas résolue. Pire, le dossier de cette affaire aurait disparu du tribunal, comme l’a constaté le chef de l’Etat lui-même.

La Q5 de Maarouf. « What else » ?

Arrivé souriant devant le chef de l’Etat (Vidéo) après l’entrevue de Saïed avec Elyes Fakhfakh qui est pourtant démissionnaire, le ministre des Affaires foncières croyait manifestement qu’il a été convoqué pour parler des négociations sur la désignation d’un nouveau chef de gouvernement. Peut-être même croyait-il que le chef de l’Etat aurait cédé à certaines sirènes appelant à faire déléguer les prérogatives d’Elyes Fakhfakh à quelqu’un d’autre, et le nom de Ghazi Chaouachi a été évoqué. Le visage fermé, le chef de l’Etat lui coupe directement l’herbe sous les pieds et lui remet les pieds à terre. « L’affaire ne concerne pas les négociations pour la constitution du gouvernement, car j’ai préféré qu’elles soient faites par écrit, pour éviter tout malentendu, interprétation ou toute déclaration contraire à ce qui a été dit dans les négociations ». Et on sentait, déjà, comme un seau d’eau glacée versé sur le ministre qui écoutait en acquiesçant juste de la tête.

Le PV a été falsifié avant de disparaître du tribunal

« Il y a quelques semaines, il y a eu un accident causé par une voiture administrative. L’accident a fait l’objet d’un constat de la part des forces de l’ordre, et un PV d’enquête a été dressé. Or, ce PV a été par la suite transformé, envoyé au tribunal, pour disparaître complètement ensuite des dossiers du tribunal de première instance de Tunis (…). Je vais me présenter devant Dieu l’Eternel, qui me demandera pourquoi je me suis tu face à la vérité. Et celui qui le fait, est un diable muet. Dieu nous préserve des diables, et Dieu ne voudra pas que je me taise devant un droit dont je sais pertinemment qu’il en est un. J’ai suivi l’affaire dès le début, et je m’attendais à ce qu’elle suive son cours normal. Or, il s’est avéré que le PV a été falsifié, pour ensuite disparaitre des classeurs du tribunal. Vous êtes dépositaires des biens de l’Etat, et vous avez fait serment de respecter les lois, et il n’est pas question de dépenser un seul millime en dehors du cadre réglementaire ».

Un dur réquisitoire contre l’administration de Chaouachi

Le réquisitoire est dur contre le ministre qui avait été chargé du dossier. Presqu’un acte d’accusation contre un système qui tente de couvrir les siens, avec des mots bien choisis, car dressé par un juriste notoire, comme lorsqu’il parlait de falsification du PV, ou de disparition des classeurs du tribunal.

On se le rappelle, l’ancien ministre d’Etat du Transport avait d’abord nié l’existence de tout accident d’une voiture de fonction dont la valeur dépasserait les 250 mille DT. Des infos non officielles, désormais confirmée par la plus haute autorité de l’Etat, feront état d’un changement du constat pour impliquer une autre personne, qui serait proche de la fille du ministre. L’affaire devenue publique, Mohamed Abbou déclare avoir ouvert une enquête, et depuis plus rien. On sait maintenant que le dossier de la Q5 a disparu de main d’homme pour qu’il n’y ait jamais d’enquête judiciaire, et que la vérité sur celui qui conduisait la voiture de fonction et celui qui l’a mise à sa disposition, alors qu’elle ne devait être conduite que par un chauffeur du ministère, ne soit jamais connue.

Ce qui est sûr, c’est que l’affaire de la Q5 d’Anouar Maarouf prendra désormais un nouveau tournant. Or, ce même ministre traînerait d’autres casseroles, comme celle de la villa qu’il occupait lorsqu’il était ministre des Tic, louée sur le budget de La Poste, et qu’il voudra garder après sa nomination à la tête du département du transport. On se demande aussi si le chef de l’Etat va se résoudre à appeler le ministre Abbou pour l’interpeller sur le sort de l’enquête relative à l’affaire des masques sanitaires ?

Des pages des réseaux sociaux s’en prennent à Saïed pour avoir évoqué l’affaire de Maarouf

Remarquons, par ailleurs, que la vidéo relatant par la voix du chef de l’Etat lui-même les péripéties de cette affaire qui avait presque fait oublier le Coronavirus en mars dernier, a été abondamment commentée sur la page de la présidence de la République. Plus 1.100 cents commentaires, en grande majorité contre l’évocation de cette affaire, et d’autres se demandant pourquoi évoquer cette affaire publiquement et ne pas parler du Fakhfakh-Gate de la même manière, prétendant que Saïed voudrait faire d’un dossier vide une affaire d’Etat.