Les députés du PDL empêchent le déroulement des travaux de la journée parlementaire

Les députés du groupe du Parti destourien libre ont empêché, lundi, le déroulement des travaux de la journée parlementaire consacrée au lancement du processus de l’élaboration et de mise en œuvre de la stratégie nationale pour la bonne gouvernance et lutte contre la corruption pour la période 2021-2025.

Les travaux de la journée parlementaire devaient se tenir au bâtiment annexe du parlement.

Les députés du PDL ont coupé la parole au président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi, qui prononçait le mot d’ouverture de la séance, en scandant « Non au terrorisme à l’Assemblée ».

Ils ont, également, empêché toutes les interventions individuelles des députés lors de cette séance.

La salle des plénières du bâtiment annexe a ensuite été le théâtre de controverses entre les députés du PDL et ceux d’Ennahdha en particulier.

Cette journée parlementaire se tient à l’initiative de la commission de la réforme administrative et de la bonne gouvernance.

Le président de la commission parlementaire de la réforme administrative et de la bonne gouvernance, Badreddine Gammoudi, a, dans une déclaration aux médias, critiqué les agissements des députés du parti destourien libre.

Et d’ajouter que la commission poursuivra son action et ne suspendra pas les travaux de la journée parlementaire à laquelle ont été conviés les représentants de la Présidence de la République, de la Présidence du gouvernement et de la société civile.

Le PDL observe un sit-in au parlement depuis plus d’une semaine pour réclamer l’interdiction d’entrée au parlement des « partisans de l’extrémisme et du terrorisme ».