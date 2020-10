Les documents électroniques restent valables dans l’exportation des plantes et produits végétaux

La Direction générale de la santé végétale et du contrôle des intrants agricoles a appelé les personnes concernées par l’exportation des plantes et produits végétaux par voie maritime à appliquer la décision de la Commission Européenne relative à l’utilisation toujours des documents électroniques dans la réalisation des opérations de contrôle officiel.Le 28 septembre 2020, le Conseil de la Commission européenne a approuvé le règlement n°1341/2020, en vertu duquel les documents électroniques restent valables dans les opérations de contrôle, jusqu’au le 1er février 2021, précise la direction.Pour assurer la continuité des exportations tunisiennes des plantes et produits végétaux, la direction générale de la santé végétale relevant du ministère de l’Agriculture a mis l’accent sur la nécessité de respecter les procédures et d’envoyer une copie numérique du certificat phytosanitaire qui devrait être envoyée à l’une des adresses électroniques.Elle a également, appelé les exportateurs à placer le certificat phytosanitaire d’origine avec l’envoi à l’intérieur du conteneur et à indiquer le point de transit vers l’Union Européenne (le nom du port) dans le champ numéro 7 de ce certificat.Ces mesures sont appliquées également, dans les expéditions à destination du Royaume-Uni, ajoute la direction.