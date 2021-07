Les échanges commerciaux ralentissent fortement

Pour le deuxième mois d’affilée, les échanges commerciaux de la Tunisie se retrouvent aux prises avec une régression qu’ils n’ont pas essuyée depuis un bail. Au cours du mois de mai 2021, les exportations et les importations en volumes ont baissé respectivement de 10,4% et 2%, selon les dernières statistiques sur le « Commerce extérieur aux prix constants (CVS-CEC), Mai 2021 », publiées par l’INS.

Cette baisse, plus accentuée au niveau de l’export que de l’import, a entraîné un net repli du taux de couverture de 6,8 points, pour s’établir à 72,5% en mai.

De leur côté, les prix restent sur une tendance haussière. En effet, les prix des produits exportés augmentent de 1,1% et les prix des produits importés sont également en hausse de 2,1%.

Repli des exportations et des importations en volume

Après avoir diminué de 4,2 % en avril, le volume des exportations continue de fléchir en mai et recule de 10,4 %.

Cette diminution est étroitement liée à la baisse du volume des exportations du secteur des industries mécaniques et électriques (-14,1%). Le mouvement de baisse a également, touché le secteur du textile habillement et cuirs (-13,3%), ainsi que le secteur de l’énergie et lubrifiant (-12,2%).

En mai, le volume des importations se replie de 2%. Cette légère baisse est principalement due, à la contraction du volume des achats en produits d’alimentation (-29,9%), malgré l’augmentation du volume des importations de biens d’équipement (+9,7%) et du volume d’achats en produits de biens de consommation (+5,4%).

Baisse des échanges hors énergie

En mai, le volume des échanges hors énergie s’inscrit à la baisse, pour le deuxième mois consécutif. Ce repli est plus fort au niveau des exportations (-9,9%) que pour les importations (-0,6%).

Par ailleurs, hors énergie, les prix ont enregistré une hausse de 0,5% à l’export et 2,4% à l’import, ce qui a entraîné une baisse des termes de l’échange hors énergie, pour le quatrième mois consécutif, de 1,8 point.