Les échanges commerciaux sur un trend haussier au 1er trimestre

Le volume des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur a augmenté sur l’ensemble du premier trimestre 2022, respectivement de 8,8% pour l’exportation et presqu’autant (de 8,7%) pour l’importation par rapport au dernier trimestre de 2021.

Le taux de couverture en volume s’est établi à 79,1%, selon la note sur le Commerce Extérieur aux prix constants pour mars 2022.

En mars, le volume des exportations a baissé de 7,5% tandis que le volume des importations de marchandises est resté stable (+0,2%).

Concernant les prix, ceux des produits exportés et importés poursuivent leur tendance haussière, avec des augmentations respectives de +1,9% et 1,8% par rapport à février 2022.

Baisse des exportations en volume

Le volume des exportations a baissé de 7,5% en mars. Cette contraction est principalement due à la forte baisse des exportations du secteur des mines, phosphates et dérivé (-60,3%) conjuguée à la baisse du volume d’exportation des produits énergétiques (-27,1%).

Des baisses ont également été enregistrées pour les secteurs d’agriculture et des industries agro-alimentaires (-8,8%) ainsi que les industries mécaniques et électriques (-0.7%)

Cependant le volume des exportations du secteur des textiles, habillements et cuirs a augmenté de 1% et celui des industries diverses de 4,4%.

Grâce aux IME et THC

Sur l’ensemble du premier trimestre, les volumes des exportations ont progressé de 8,8% en raison des bonnes performances du secteur des industries mécaniques et électriques (+12,8%) et celui des textiles, habillement et cuir (+10,7%).

En mars, la stabilité du volume global des importations (0,2%) est due à des évolutions contrastées au niveau des groupes de produits.

D’une part le volume des importations de produits énergétiques a plus que doublé (+117,2%) et celui des biens de consommation a augmenté de 12,1%.

A l’inverse, le volume des produits alimentaires a régressé de 57,2%, tout comme celui des matière première et demi-produit (-8,4%), et celui des biens d’équipement (-5,4%).

Sur l’ensemble de premier trimestre, le volume des importations a progressé de 8,7% par rapport au quatrième trimestre de 2021, principalement en raison de l’augmentation des approvisionnements en matières premières et demi-produits (+17,6%).

Evolution des échanges hors énergie

En mars, hors énergie, les volumes d’échanges croisés ont baissé, celui des exportations ayant enregistré un repli de 5,6% et celui des importations une baisse de 10,6%.

Par ailleurs, les prix ont enregistré une hausse à l’export de 1,4% et une stabilité (0,2%) à l’import, causant une hausse de 1,2 points des termes de l’échange hors énergie pour s’établir à 88,7%.

Sur l’ensemble du premier trimestre, les volumes ont augmenté de 8,5% pour l’exportation et de 13,5% pour l’importation, par rapport au 4e trimestre 2021.