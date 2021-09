La Tunisie et la Biélorussie vont intensifier leurs contacts commerciaux

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Biélorussie (BelCCI) Vladimir Ulakhovich a rencontré l’ambassadeur de Tunisie en Russie avec accréditation simultanée en Biélorussie Tarek Ben Salem pour discuter de la coopération entre les milieux d’affaires.

« Les deux parties ont discuté des perspectives de la coopération commerciale et économique entre la Biélorussie et la Tunisie, des moyens d’intensifier les contacts entre les milieux d’affaires, des partenariats entre la BelCCI et les associations d’affaires de Tunisie, des événements bilatéraux, ainsi que de la participation des entreprises et organisations biélorusses et tunisiennes aux grandes expositions internationales dans les deux pays », précise un communiqué de la BelCCI.

Le consul honoraire du Biélorussie en Tunisie, Sergei Sidorsky, a pris part à la réunion.