Les échanges continuent sur la création d’une Université tuniso-allemande

Suite aux rumeurs qui circulent actuellement concernant l’annulation du projet de l’Université tuniso-allemande, l’Ambassade d’Allemagne à Tunis tient à souligner les fortes relations entre L’Allemagne et la Tunisie dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ces relations sont illustrées aussi bien sous forme de programmes de bourses bilatéraux que de nombreuses projets de collaboration entre des universités et instituts de recherche allemands et tunisiens, indique un communiqué de l’ambassade d’Allemagne en Tunisie.

Dans le cadre de cette coopération, l’Allemagne et la Tunisie poursuivent toujours leurs échanges portant sur la création d’une Université tuniso-allemande, précise la même source. Les intentions du Gouvernement allemand à cet égard sont inchangées.

Concernant le projet au Maroc évoqué ces derniers temps par les médias, l’ambassade de l’Allemagne souligne qu’il s’agit d’une coopération exclusivement entre d’universités et sans implication du Gouvernement Allemand. Il n’existe en effet aucun lien et aucune concurrence entre ces différents projets et pays, rappelle la même source.