L’OTE publie la liste des métiers les plus demandés en Allemagne

L’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) a publié, lundi, la liste des métiers les plus demandés en Allemagne et qui permettent d’obtenir un visa de recherche de travail, surtout que le parlement allemand envisage d’adopter un programme de réforme globale des politiques de migration qui permettra d’accorder des documents de travail et de résidence à plus de 100 000 étrangers.

Parmi les métiers les plus demandés publiés par l’OTE sur sa page facebook figurent les développeurs de programmation, l’architecture urbaine, l’ingénierie civile, l’ingénierie électronique et électrique, l’infirmerie et les métiers liés aux technologies de l’information et du management, la comptabilité, la médecine, la médecine dentaire et la profession d’avocat. Ces métiers sont considérés comme les métiers les plus rémunérés en Allemagne.

L’OTE a aussi publié une liste d’autres métiers, mais qui sont moins bien rémunérés, tels que le design graphique, la vente de produits alimentaires, les fleuristes et les agents de nettoyage. L’OTE a aussi publié la liste des sites allemands qui offrent des opportunités d’emploi.

Le programme de réforme permettra de régulariser la situation des personnes ayant résidé en Allemagne pour une période de 5 ans à partir du 1er janvier 2022. Les personnes concernées obtiendront une résidence provisoire pendant un an avant de remplir tous les critères dont la capacité d’autofinancement et la maitrise de la langue allemande.

Il facilitera également le regroupement familial des travailleurs qualifiés et simplifiera les procédures permettant aux demandeurs d’asile de bénéficier de cours d’intégration et de langues.