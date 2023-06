Les entreprises tunisiennes fidèles au rendez vous de Changsha

Dans un communiqué publié, jeudi 29 juin, par CONECT et relayé par Radio Diwan FM, les entreprises tunisiennes, membres de cette Confédération, sont arrivées, successivement, jeudi et vendredi 29 et 30 juin, dans la ville chinoise de Changsha, dans la province de Hunan, pour participer à la 3ème édition de l’Exposition économique et commerciale Chine –Afrique, ouverte, à la date prévue, jeudi 29 juin jusqu’au 2 juillet.

Les stands des participants sont répartis entre trois sites, un site principal au Centre des conférences international de Changsha, un deuxième site au Centre des conventions et des expositions de Changsha et un troisième site au Parc d’innovation économique et commerciale Chine-Afrique.

La Tunisie est représentée à cette 3ème édition par une vingtaine d’entreprises, contre seulement cinq lors de la première édition en 2019.

Dans le pavillon tunisien s’étendant sur 90 mètres carrés, les entreprises tunisiennes prenant part à l’Exposition, présentent divers produits tunisiens dans les domaines de l’agroalimentaire, le tourisme, les énergies nouvelles, la cosmétique, le bâtiment et la santé.

Les responsables chinois ont effectué, vendredi 30 juin, une visite au pavillon tunisien où ils ont été reçus par le ministre des technologies de la communication, Nizar Ben Néji, selon le communiqué de CONECT.

Rappelons qu’une délégation chinoise conduite par le représentant gouvernemental de Changsha, capitale de la province chinoise du Hunan, Lui Zhiren et composée notamment d’opérateurs économiques exerçant dans divers secteurs comme les composants automobiles, avait été reçue, mercredi 14 juin, à Tunis, par la ministre du Commerce, Kalthoum Ben Rejab.

Lors de cette rencontre, la ministre a souligné l’attachement de son département à hisser les relations bilatérales dans les domaines économique et commercial et à booster l’investissement, tout en œuvrant à réduire le déficit commercial de la Tunisie avec la Chine.

Elle a, à cet égard, préconisé la simplification des formalités d’accès des produits tunisiens au marché chinois, notamment, les produits agricoles, pour le bien des deux parties.