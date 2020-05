Les étudiants marocains inscrits dans les universités tunisiennes autorisés à passer leurs examens au Maroc

Le ministère de l’Education du Maroc a mis en ligne un questionnaire pour identifier les étudiants marocains qui n’ont pas pu retourner en Tunisie pour terminer leurs études universitaires en raison de la fermeture des frontières.

Le ministre marocain de l’Education, Said Amzazi, a annoncé que l’opération devrait permettre aux étudiants concernés de se présenter aux examens universitaires finaux de 2019-2020 au Maroc.

Les étudiants peuvent s’inscrire sur la plateforme du ministère de l’éducation www.enssup.govma, sur la plateforme numérique www.mabourseneup.gov.ma, ou sur les pages officielles du ministère sur les médias sociaux avant 13h59 le 23 mai.

Le ministère a déclaré qu’il fournira la liste finale des étudiants aux autorités tunisiennes et prendra les mesures nécessaires pour que les examens se déroulent dans les meilleures conditions.

Le ministère marocain des Affaires étrangères a coordonné l’opération avec le ministère de l’Education après la reprise des cours universitaires en Tunisie. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’aide aux étudiants marocains qui bénéficient de programmes de bourses à l’étranger.

En raison de l’approche adoptée par le pays dans la lutte contre le COVID-19, les étudiants marocains qui sont rentrés chez eux se sont retrouvés dans l’impossibilité de retourner dans leurs universités étrangères. Le Maroc a suspendu tous les vols internationaux et fermé les liaisons maritimes et terrestres à la mi-mars avant de lancer un confinement total le 20 mars.

Donner aux étudiants la possibilité de passer des examens au Maroc fait partie des mesures préventives visant à contenir la propagation de COVID-19 et à en atténuer l’impact.

Le ministère marocain de l’Education affirme avoir offert 100 bourses d’études pour l’année universitaire 2019-2020 dans le cadre de la coopération culturelle et scientifique entre le Maroc et la Tunisie.

Ces bourses permettent aux étudiants marocains de s’inscrire dans des établissements tunisiens pour des études de médecine générale, d’ingénierie, de comptabilité, d’architecture, de chirurgie dentaire et de pharmacie.