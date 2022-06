Les explications, tarabiscotées et saugrenues, de la Steg

« Faire passer des vessies pour des lanternes ». C’est ce que s’échine à faire le ministère de l’Industrie qui expliquait à Africanmanager (ar) que l’augmentation des prix de l’électricité et du gaz avait pour but de « préserver les équilibres » de cette entreprise publique.

Or, à la lecture des chiffres, la réalité est autre que celle dont le ministère tentait dernièrement de convaincre les journalistes et l’opinion publique, en leur vendant vessie pour lanterne, avec l’aplomb de celui qui vous vendrait un canard pour le prix d’une chèvre « معيز و لو طاروا », même s’il s’envolait en direct devant vous. Décryptage :

Faire payer au public les impayés de l’Etat

En 2021, la Steg qui a le monopole de l’électricité et du gaz en Tunisie et dont les employés refusent tout raccordement de l’électricité scolaire à son réseau de transport, a réalisé un chiffre d’affaires de 5,4 Milliards DT, en hausse par rapports aux 5.282 MDT de 2020.

Or, sur l’ensemble de ce chiffre, 2,4 Milliards DT sont toujours en crédits impayés par les entreprises, les institutions et les administrations publiques. Dans ce gros chiffre en Milliards DT, les consommateurs domestiques ne sont redevables que de 1,1 Milliard DT, et il suffirait de serrer un peu la vis et de numériser la relève des compteurs pour les recouvrer. En contrepartie, les entreprises sont redevables de 500 MDT à la Steg, les ministères de 350 MDT et les municipalités de 200 MDT, sans compter les 130 MDT chez les hôteliers, les associations d’eau et les petites usines. Autant de montants facilement récupérables lorsque le reste de l’Etat décidera d’arrêter de s’aligner sur le populisme du chef de tout l’Etat qui a peur que son agenda politique n’en soit secoué et perturbé.

Le chiffre d’affaires annoncé et encaissé n’est donc qu’un simple jeu d’écriture. Et c’est de cela essentiellement que vient le déséquilibre financier de la Steg, que le reste des consommateurs, citoyens et entreprises privées, sont toujours appelés à combler de leurs poches. Cela, malgré le 1 Milliard DT en subvention, du budget et donc des deniers de l’Etat.

Des employés peu rentables

Avec le transport, le syndicat ouvrier de la Steg est l’un des plus puissants. La société monopolistique des carburants comptait, en 2020, quelque 13.500 employés actifs . Après la marge Brut (la différence hors taxes entre le prix de vente et le coût de revient de biens ou de services) négative de presque 300 MDT en 2019, la Steg terminait l’exercice suivant avec une marge Brut de 156,352 MDT. Divisée par le nombre d’employés, on se rend compte que chacun d’eux ne contribuait pas plus à 9,9 mille DT par an . Le résultat serait moindre si on divisait par le nombre de l’effectif inscrit qui était de 13.891 en 2020. La même année, le résultat d’exploitation était certes positif de 133,6 MDT, grâce cependant à la baisse de presque 2 Milliards DT du coût des ventes.

Le bilan, toujours tronqué que la Steg publie sur son site Internet, ne dit pas comment ont pu baisser ces dépenses sur les produits qu’elle achète auprès de fournisseurs pour la revente et que seules les entreprises qui ne fabriquent pas leurs propres produits utilisent dans leurs comptabilités.

La petite marge Brut par employé, on la retrouve tout aussi petite, à un peu 391,230 mille DT, en divisant le chiffre d’affaires par le nombre d’employés. Et de nouveau, c’est le consommateur lambda qui « récompense », de sa poche et bien malgré lui, le peu de rendement des milliers d’employés de la Steg. Des employés qui, de surcroît, bénéficient d’un quota d’électricité gratuite (en plus des 505,4 MDT en masse salariale en progression de 12,5 % en 2020), qui contribue certainement à baisser leurs paliers de consommation payante.

La Steg, qui n’est pas une entreprise à but lucratif, n’aura ainsi essentiellement qu’à récupérer ses impayés avant même d’augmenter presque chaque mois le coût de l’électricité et du gaz, pour pouvoir rétablir ses équilibres financiers sans rabattre les oreilles du consommateur avec ce gros mot des équilibres financiers. Il ne lui resterait alors à gérer que la fluctuation des prix du pétrole, à laquelle la subvention annuelle de plus de 1 Milliards DT (1,2 Mds en 2019) pourrait suffire.

Le citoyen paie la prise en otage du solaire par les agents de la Steg

Reste à signaler, à la Steg et au ministère de l’Industrie et de l’énergie, que la Tunisie profite de plus de 3.415 heures d’ensoleillement par an, de quoi presque assurer une certaine autosuffisance en électricité verte et même exporter.

Or, le fameux plan solaire dont se prévaut chaque gouvernement depuis ladite révolution sans y parvenir, est, depuis la même date fatidique, pris en otage par des syndicats et des employés qui voudraient que leur propre entreprise en soit l’unique producteur. Et si la direction de la Steg le récuse à demi-mot, ses syndicats ne relâchent pour autant pas la pression sur un prix, plus que bas jusqu’à devenir non rentable, pour la connexion des plateformes d’énergie solaire au réseau de la Steg.

Libérer l’énergie solaire du joug des syndicalistes et autres employés de cette entreprise, pourrait non seulement combler le déficit énergétique tunisien, au moins l’abaisser, rapporter des devises pour les caisses de l’Etat, baisser le coût de l’énergie pour le consommateur, et permettre à la Tunisie d’entamer sérieusement la transition énergétique. C’est aux dirigeants tunisiens de voir et d’arrêter d’expliquer l’inexplicable par du n’importe quoi autre que la réalité des choses.