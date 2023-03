Les fraises marocaines s’exportent bien

Les fraises fraîches au Maroc, bien qu’ayant un volume d’exportation inférieur à celui des fraises congelées ou des framboises et myrtilles fraîches, restent l’un des principaux produits d’exportation de fruits et légumes de notre pays. Elles figurent dans le TOP-10 des légumes et fruits les plus exportés du Maroc et rapportent entre 40 et 70 millions de dollars de recettes presque chaque année, rapporte L’Opinion Maroc.

22.400 tonnes de fraises fraîches ont été exportées du Maroc en 2022, soit 17 % de plus qu’en 2021 et près de 1.000 tonnes de plus que le précédent record de 2019.

Depuis 2017, le Maroc a augmenté annuellement ses exportations de fraises fraîches de 3% en moyenne. À titre de comparaison, sur la même période, le Royaume a augmenté annuellement ses exportations de myrtilles de 28%.

En 2017, plus des trois quarts des fraises fraîches marocaines étaient exportées uniquement vers l’Espagne, mais cinq ans plus tard, cette part était tombée à un peu plus de 20 %. La part des acheteurs du Moyen-Orient dans la structure des exportations marocaines au cours de cette période est passée de moins de 0,5 à 8 %.

L’Espagne est l’un des principaux investisseurs dans l’agro-industrie marocaine, et les projets de culture de fraises au Maroc étaient à l’origine axés sur les livraisons au pays ibérique. Cela a permis aux exportateurs espagnols de prolonger leur saison d’exportation, car le pic d’approvisionnement en fraises fraîches en Espagne se situe en mars-avril, et au Maroc en janvier-février. Revers de la médaille : durant la même période, les exportateurs marocains, qui passent par l’Espagne, ont perdu une grande partie des recettes qu’ils auraient tirées des exportations directes.

Aussi, les volumes précédemment fournis par le Maroc via l’Espagne ont commencé à être exportés directement, et le Royaume-Uni est devenu le leader de l’importation de fraises marocaines fraîches. En 2022, le Royaume-Uni a importé près de la moitié des lots de fraises marocaines exportés.

Une autre tendance importante dans le développement des exportations marocaines est la forte augmentation des livraisons au Moyen-Orient au cours des dernières années. En 2017, seulement 56 tonnes de fraises fraîches ont été exportées du Maroc vers cette région, et en 2022, il en a exporté 30 fois plus (1.700 tonnes).

Les principaux acheteurs ont été les Émirats Arabes Unis et le Qatar (900 et 630 tonnes, respectivement), tandis que de plus petits volumes ont été fournis à l’Arabie saoudite, au Bahreïn, à Oman et au Koweït.