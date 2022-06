Les frontières entre la Libye et la Tunisie s’offrent un lifting

Le directeur général du Centre exécutif des services, de la maintenance et de la construction affilié au ministère libyen de la Défense, Rida Obeid, et nombre de ses collaborateurs ont poursuivi la reconstruction, la peinture et la numérotation des bornes frontalières entre la Libye et la Tunisie, rapporte l’agence libyenne de presse LANA.

Lors de leur visite dans la zone frontalière avec la Tunisie, dimanche, le directeur général du centre et sa délégation ont été informés des derniers travaux techniques et d’ingénierie réalisés par l’équipe d’ingénieurs et des étapes d’achèvement.

Un bref aperçu a été donné des travaux et de leurs étapes opérationnelles, approuvés par les comités chargés des affaires étrangères libyennes et tunisiennes pour reconstruire et peindre les bornes frontalières entre les deux parties, dans le cadre de la coopération conjointe entre les deux pays.